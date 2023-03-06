5 asırlık tarihi Dört Ayaklı Minare karbon fiber ile güçlendirildiDİYARBAKIR Diyarbakır'da, Akkoyunlular döneminde yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'nin yekpare dört sütun üzerinde inşa edilen 5 asırlık Dört Ayaklı Minare, deprem sonrası çatlamıştı.

5 asırlık tarihi Dört Ayaklı Minare karbon fiber ile güçlendirildi

DİYARBAKIR Diyarbakır'da, Akkoyunlular döneminde yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'nin yekpare dört sütun üzerinde inşa edilen 5 asırlık Dört Ayaklı Minare, deprem sonrası çatlamıştı. Minarede incelemeler yapıldıktan sonra karbon fiber ile güçlendirildi.

Yaklaşık 1500'lü yıllarda Akkoyunlu Kasım Bey tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Caminin dört sütun üzerinde inşa edilmiş minares, Diyarbakır'ın tarihi ilginç yapıları arasında yer alıyordu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra çatlayarak hasar alan minare, incelemeler yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde karbon fiber ile güçlendirildi. Asırlardır birçok olaya şahit olan Dört Ayaklı Minare, çevresine çekilen şeritler kaldırıldı, gelen yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekmeye devam etti.