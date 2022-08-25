5 ARKADAŞIN ÖLMEDEN ÖNCE OTOMOBİLDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ Güncel Haberler ESENLER, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. ESENLER, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. 5 arkadaşın yemekten sonra otomobilden çektikleri son görüntüleri ortaya çıktı. TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı. Olaydan geriye 5 arkadaşın yemek masasında çektikleri fotoğraf kaldı. Toplu çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşıldıktan sonra kazadan önce otomobilde çektikleri son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntü dökümü ------------- -Otomobil içinde çekilen video Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Esenler Güncel Haberler

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