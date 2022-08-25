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5 ARKADAŞIN ÖLMEDEN ÖNCE BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ SON FOTOĞRAF

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5 ARKADAŞIN ÖLMEDEN ÖNCE BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ SON FOTOĞRAF

ESENLER, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu.

ESENLER, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazadan sonra geriye otomobilden düşen ve yemekte çekildikleri son fotoğraf kaldı.

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Kazadan geriye  otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.

Görüntü dökümü:

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-birlikte çekildikleri son fotoğraf


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Esenler Güncel Haberler

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