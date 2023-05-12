5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Ankara finali yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) işbirliğinde organize edilen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Ankara il finali düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) işbirliğinde organize edilen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Ankara il finali düzenlendi.

Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde düzenlenen finale 20 ilçeden 183 öğrenci katıldı.

Öğrenciler turnuva kapsamında önce sınıflarında, ardından okulundaki diğer sınıflar arasında ve son olarak da ilçedeki okullar arasında başarı sağlayarak finale ulaştı.

Süreci anlatan TAZOF Ankara usta eğitmeni Esra Aslıhan Cinbiş, okul birincilerinin ilçelere geldiğini, ilçe turnuvaları yapıldığını ve finalde ilçe birincilerini misafir ettiklerini belirtti.

İlk basamağı göz önünde bulundurulduğunda turnuvaya on binlerce öğrencinin katılım sağladığını söyleyen Cinbiş, ilkokul ve ortaokul kategorisinde beş oyunun yer aldığını anlattı.

Oyunların TAZOF tarafından belirlendiğini kaydeden Cinbiş, "Bunlar belirlenirken öğrencilerin strateji becerilerini geliştirecek oyunlar, dikkat ve zekayı geliştiren, konsantrasyonu ve dengeyi geliştiren oyunlar seçilmeye gayret edildi. Aynı zamanda tüm öğrenciler için de 'ulaş' hedefiyle seçilen oyunlar bunlar." dedi.

Turnuvanın Türkiye finali, Kayseri'de 9 Haziran'da 81 ilden gelen öğrencilerin katılımıyla başlayacak.