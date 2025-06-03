5.8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Hasar Tespiti Sürüyor

5.8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Hasar Tespiti Sürüyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmediği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerince yapılan saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmediğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Depremde Fethiye'de, panikatak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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