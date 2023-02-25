5.3 büyüklüğündeki deprem kamerada Güncel Haberler 5.3 büyüklüğündeki deprem kamerada Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.3 büyüklüğündeki deprem kamerada NİĞDE - Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Deprem Niğde Genel Yerel Güncel Haberler

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