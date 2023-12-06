491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı

ANKARA'da 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması törenle yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 491 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısının 49 bin 310'a ulaştığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni' gerçekleştirildi. Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin de katıldığı törende konuşan Bakan Göktaş, geçen hafta görevi başında geçirdiği trafik kazası sebebi ile şehit olan koruma polisi Musa Erdem'i anarak, "Musa, bizim yakın çalışma arkadaşımızdı. Nezaketi, iyi niyeti ve çalışkanlığıyla her zaman örnek oldu. İstedik ki kahraman şehidimizi yalnızca biz değil, tüm Türkiye hatırlasın, hatırası bizimle yaşasın. Bu arzu ile şehit Musa Erdem'in adını bir kuruluşumuzda yaşatmayı planladık. Bunu da ilk defa sizin huzurunuzda söylemek istiyorum" dedi.

'ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Gaziler, gazi yakınları ve şehitlerin emanetlerine sahip çıkarak onların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirten Göktaş, "Hükümetlerimiz döneminde şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması bizim önceliğimiz oldu. Bu anlamda ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek görevlerimizin başında yer alıyor. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte hizmetlerin daha etkin ve daha geniş çerçevede yürütülmesi amacıyla statüsünü genel müdürlük olarak değiştirdik. Maddi desteklerden, eğitime, sağlık hizmetlerinden sosyal haklara varana kadar pek çok alanda şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın yanındayız. Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerinin çeşitli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlıyoruz. Bunun yanında hizmet çeşitliliğimizi artırmak için kurumlar arası iş birliği protokolleri yapıyoruz" dedi.

'49 BİN 310 İSTİHDAM'

Bakan Göktaş, sağladıkları haklardan en önemlisinin istihdam olanağı olduğunu söyleyerek, "2002 yılına kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerimizin yakınlarına 1 ve gazilerimize 1 istihdam hakkı sağlamaktayken, 2012 yılı itibarıyla terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Hiçbir istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen sivil vatandaşlara ise 1 istihdam hakkı tanımladık. Bugüne kadar kamuda toplam 48 bin 819 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi. Bu sayının yaklaşık 43 bini 2002'den sonra AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen atamalardır. Bugün 491 atama ile de kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 49 bin 310'a ulaşmış olacak. Öncelikle tüm kalbimle bu atamanın siz şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı.