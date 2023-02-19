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49 YILLIK DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI, HASAR NEDENİYLE BOŞALTILDI

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen iller arasından yer alan Diyarbakır'da, 1974 yılında yapılan 5 katlı Dicle Üniversitesi rektörlük binası da taşıyıcı kolonlarından oluşan hasar nedeniyle boşaltıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen iller arasından yer alan Diyarbakır'da, 1974 yılında yapılan 5 katlı Dicle Üniversitesi rektörlük binası da taşıyıcı kolonlarından oluşan hasar nedeniyle boşaltıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada da hasar meydana geldi. Hasar alan binalar arasına Dicle Üniversitesi rektörlük binası da girdi. 49 yıllık 5 katlı binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede taşıyıcı kolonlarında hasar tespit edildi. Bina güvenlik çemberi ile kapatılırken, yapılacak kontrollerin ardından binada görevlilerin gözetiminde eşyalar çıkaracak. Üniversite yönetimi de, kampüs içerisinde bulunan öğrenci merkezlerine geçici olarak taşınacak.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dicle Üniversitesi Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

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