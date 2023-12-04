Televizyon, müzik ve dijital dünyanın iyilerinin ödüllendirildiği "49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri" sahiplerini buldu.

Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreni, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Bu yıl "Yalı Çapkını" dizisi "En İyi Dizi" ödülüne değer görülürken, Pınar Deniz "En İyi Kadın Oyuncu", Salih Bademci "En İyi Erkek Oyuncu", Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ "En İyi Dizi Çifti" ödülünü aldı.

"Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülleri de oyuncu Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu'ya verilirken "Yargı" dizisi de "Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

"En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü Ada Erma kazanırken, "En İyi Romantik Komedi Dizisi" "Ya Çok Seversen", "En İyi Romantik Dizisi Erkek Oyuncu" Kerem Bürsin, "En İyi Romantik Dizisi Kadın Oyuncu" Hafsanur Sancaktutan seçildi.

Dizi kategorisinde "En İyi Komedi Dizisi" Güldür Güldür Show adlı yapım olurken, Çağlar Çorumlu Ayak İşleri ile "En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu", Ecem Erkek ise Güzel Günler ile "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" oldu.

Nükhet Duru'ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

Ödül töreninde Nükhet Duru, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne değer görülürken, müzik kategorisinde "En İyi Arabesk Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı" Derya Bedavacı, "En İyi Arabesk Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı" Hakan Altun, "En İyi Kadın Şarkıcı" Melike Şahin, "En İyi Erkek Şarkıcı" Edis, "En İyi Rapçi" Blok3 seçildi.

Bu sene "En İyi Spor Programı" ödülünü "Bein Süper Lig" ile Gültekin Onay, Tolga Zengin ve Emir İşlek'e takdim edilirken MasterChef Türkiye ekibi de "En İyi Yarışma" seçilen programın ödülünü aldı.

"En İyi Gündüz Kuşağı Programı" Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı, "En İyi Erkek Sunucu" Kenan İmirzalıoğlu, "En İyi Kadın Sunucu" Müge Anlı seçilirken, influencer Necibe Ahmedi, oyuncu Kemale Priyeva ve şarkıcı Samira Efendi "Azerbaycan'ın Parlayan Yıldızı" oldu.

Samira Efendi, ödül kapsamındaki kampanyadan elde edeceği gelirin yarısını Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne-babasını kaybeden çocuklar, yarısını da Karabağ şehitlerinin çocukları için bağışlayacağını açıkladı.

"Gazze'deki çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum"

Madrigal'in "En İyi Müzik Grubu" ödülünü aldığı gecede grubun bateristi Sanlı Akgün, "Hayallerine ulaşmayı bırakın, yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var çok yakın bir yerde. Lütfen buna da duyarlı olalım. Buradan Gazze'deki tüm çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

Sunucu Cem Davran ise "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü alan Ada Erma'nın "Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim." sözlerini hatırlatarak, "Şunu da unutmayalım. Yanı başımızda da büyük bir zulüm var. Hani çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler." şeklinde konuştu.

Bununla ilgili kalpten kalbe, iki üç cümle paylaşılması gerektiğine işaret eden Davran, "Yani çok büyük bir güç, çocukların kaybolan uçurtmalarını bulmak için uğraşacağına, o uydularla o uçaklarla çocukların üstüne bomba atıyor. Hakikaten biz de çocuk yetiştiriyoruz bu ülkeye, özgür bir ülkeye. Biz ülkemizde çok mutluyuz ama yanı başımızda da kardeşlerimiz var. Onların çocukları var Filistin'de yapılanı da unutmayalım ne olursunuz." ifadelerini kullandı.

Semicenk "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı", Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag "Yılın Şarkısı, Hakan Kırvavaç "En İyi Yönetmen", Melis Civelek ile Zeynep Gür "En İyi Senarist" ve Kulüp "En İyi İnternet Dizisi" ödülüne layık bulundu.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "En İyi Magazin Programı", Berfu Yenenler "En İyi Influencer-Youtuber", Konuşanlar da "En İyi Dijital İçerik" ödülünü aldığı gecede, programa katılan şarkıcıların çeşitli sahne performanslarının yanı sıra Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan videolar ve performanslar da katılımcıların beğenisine sunuldu.