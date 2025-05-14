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49 İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara Büyük Operasyon: 146 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilik ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 146 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda sahte altın atölyesi ortaya çıkarıldı ve ruhsatsız tabancalar ile dolandırıcılığa dair belgeler ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonucu 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlediğimiz operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop,  Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma,  resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
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