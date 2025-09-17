49 İlde Mali Suç Örgütlerine Operasyon: 115 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonda 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 115 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin haklarında; 'Tefecilik', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet, zimmet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.