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49 İlde Mali Suç Operasyonları: 146 Şüpheli Yakalandı

49 İlde Mali Suç Operasyonları: 146 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen operasyonlarda mali suç örgütlerine yönelik 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda sahte altın atölyesi, ruhsatsız tabancalar ve birçok belge ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Erzurum, Kahramanmaraş, Yalova ve Düzce'nin de arasında bulunduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Haklarında "Nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan 146 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda sahte altın atölyesi bulunduğunu, ruhsatsız 8 tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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