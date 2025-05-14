49 İl'de Tefecilik ve Dolandırıcılığa Operasyon: 146 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde 'Tefecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarına ilişkin mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 146 şüpheli yakalanırken, sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin haklarında, 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Zimmet', 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Parada sahtecilik', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.