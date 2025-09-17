49 İl'de Tefecilere ve Dolandırıcılara Operasyon: 115 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonucu 115 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"49 ilde bu sabah tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarımızda 115 şüpheliyi yakaladık. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de planlı ve projeli hazırlanan çalışmalar sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

Yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."