49 Bin Sentetik Hapla Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Gözaltına Alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki evinde 49 bin 362 sentetik hap ele geçirilen A.D. (30), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında A.D.'nin İlkadım ilçesindeki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 49 bin 362 sentetik hap ele geçirdi. A.D., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.