488 Düzensiz Göçmen Yakalandı

488 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, "Yapılan operasyonlarda ayrıca 488 düzensiz göçmen yakalanmış, 30 araca el konulmuştur. Şüphelilere, kaçak göçmenleri sevk ve idare ettikleri için toplamda 2 milyon 928 bin TL idari para cezası kesilmiştir. Operasyonlar sonucu suçtan elde edildiği değerlendirilen 122 adet uyku tulumu, 7 adet merdiven, 14 adet can yeleği, 4 deniz simidi, 9 adet bot, 7 adet pompa, 2 adet çadır, 4 adet pasaport, 15 adet cep telefonu, 3 bin 702 euro ve 54 bin 625 TL ele geçirilmiştir" denildi.