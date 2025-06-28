48 İlde Siber Suç Operasyonu: 284 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 48 ilde 284 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, dolandırıcılık, yasadışı bahis ve diğer bilişim suçlarına karşı gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde siber suçlara yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 284 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 48 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 284 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin haklarında soruşturma başlatıldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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