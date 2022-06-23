47 yılda 9 bin pul biriktirdi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 7 yaşındayken evlerine gelen mektup pulunu sökerek biriktirmeye başlayan, 3 çocuk babası İlhami Acar (54), bu alışkanlığını 47 yıldır sürdürüyor. Tanıdık arkadaşlarıyla mektuplaşıp, değişik ülkelerden de pul getirten Acar, pulları ve pandemi döneminde yaptığı yağlı boya tablolarını, arkadaşına ait dükkanın bir köşesinde sergiliyor. Acar, "Şu anda birçok ülke ve Osmanlı dönemine ait pullar olmak üzere koleksiyonumda 9 bine yakın pul var" dedi.

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde yaşayan ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde 30 yıldır makine teknikeri olarak görev yapan İlhami Acar, 7 yaşındayken başladığı pul biriktirmeyi devam ettirdi. 7 yaşında evlerine gelen ilk mektubun üzerindeki posta pulunu sökerek, sonraki yıllarda da bu alışkanlığını sürdüren Acar, aradan geçen 47 yılda, her döneme ait çeşitli tutarlardaki posta pullarından 9 bin adet biriktirdi. Tanıdık arkadaşlarıyla mektuplaşıp, değişik ülkelerden de pul getirten Acar, biriktirdiği pulları ve pandemi döneminde yaptığı yağlı boya tablolarını, arkadaşına ait dükkanın bir köşesinde sergiliyor.