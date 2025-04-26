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47 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Çorum'da Yakalandı

47 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Çorum'da Yakalandı
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Çorum'da, hırsızlık suçundan 47 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. adlı firari kadın, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Çorum'da hırsızlık suçundan hakkında 47 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "birden fazla hırsızlık" suçlarından hakkında 47 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. (26), Ulukavak Mahallesi Tekceviz 21. Sokak'taki saklandığı adreste yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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