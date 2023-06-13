47 ilde 'Paravan' operasyonu: 237 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, mali suçlarla ilgili olarak 47 ilde 490 şüpheliye yönelik 'Paravan' adıyla operasyon düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, operasyon kapsamında şu ana kadar 237 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, mali suçlarla ilgili olarak 47 ilde 490 şüpheliye yönelik 'Paravan' adıyla operasyon düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, operasyon kapsamında şu ana kadar 237 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM) Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda, 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'parada sahtecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'sınav usulsüzlükleri', 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 490 şüpheliye yönelik, 47 ilde bugün sabah saatlerinde 'Paravan' adıyla operasyon düzenlendi.

237 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 237 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenen engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun bütün hızıyla devam ettiği belirtilerek, "Önceliğimiz; devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleridir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi.