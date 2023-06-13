47 ilde mali suç örgütlerine 'Paravan' operasyonu; 237 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 47 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Paravan' adlı operasyonda 237 şüphelinin gözaltına alındığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, yüzlerce kişiyi mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. 6 ay süren çalışmalar sonucunda; nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri ve tefecilik suçlarına karışan 490 şüpheli tespit edildi. Ekipler, bu sabah 47 ilde 'Paravan' adlı operasyon düzenlendi; 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA MİLLETİMİZİN MENFAATLERİ ÖNCELİĞİMİZDİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mali suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik 'Paravan' operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor. Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek dedi.

ANKARA'DA 68 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Mali suç örgütlerine yönelik operasyonun merkezi olan Ankara'da, polis ekiplerince belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 80 şüpheliye yönelik operasyonunda 68 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dökümana el konuldu. Şüphelilerin, paravan şirketler adına kesilen karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yaptıkları ve 127 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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