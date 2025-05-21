47 İlde DEAŞ Operasyonları: 298 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; DEAŞ'a yönelik son 2 haftadır 47 ilde operasyonlar düzenledi. DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, örgüte finans sağladığı tespit edilen ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 298 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.