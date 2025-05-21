47 İlde DEAŞ Operasyonları: 298 Şüpheli Yakalandı

47 İlde DEAŞ Operasyonları: 298 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne bağlantılı 298 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; DEAŞ'a yönelik son 2 haftadır 47 ilde operasyonlar düzenledi. DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, örgüte finans sağladığı tespit edilen ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 298 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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