47. ASEAN Zirvesi Kuala Lumpur'da Sona Erdi
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi, 28 Ekim 2025'te sona erdi. Törende Malezya, 2026 yılı dönem başkanlığını Filipinler'e devretti.
KUALA LUMPUR, 29 Ekim (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve ilgili toplantıların kapanış törenine katılan insanlar, 28 Ekim 2025.
47. ASEAN Zirvesi ve ilgili toplantılar salı günü Kuala Lumpur'da sona erdi. Törende Malezya, 2026 yılı dönem başkanlığını Filipinler'e devretti. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel