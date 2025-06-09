46 Yılın Ardından Duygusal Veda: Öğrencileri Öğretmenlerini Alkışlarla Uğurladı

46 Yılın Ardından Duygusal Veda: Öğrencileri Öğretmenlerini Alkışlarla Uğurladı
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46 Yılın Ardından Duygusal Veda: Öğrencileri Öğretmenlerini Alkışlarla Uğurladı
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Hatay'da, emekliye ayrılan 46 yıllık ilkokul öğretmeni Necla Özdaş, öğrencileri tarafından gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı veda töreninde, öğrenciler koridorda sıralanarak öğretmenlerine unutulmaz bir veda gerçekleştirdi.

Emekliye ayrılan 46 yıllık öğretmene duygusal veda: Öğrenciler koridorda sıralandı, alkışlarla uğurladı

HATAY - Hatay'da bir ilkokulda görev yapan 46 yıllık sınıf öğretmeni, öğrencilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde emekliye uğurlandı. Okul koridorunda sıralanan yüzlerce öğrenci, öğretmenlerine unutulmaz bir veda yaşattı.

İskenderun ilçesindeki Nezahat Çeçen İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Necla Özdaş(65), yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. En kıdemli öğretmenlerden biri olan Özdaş için öğrenciler ve öğretmen arkadaşları tarafından anlamlı bir veda töreni yapıldı. Son ders gününde okul koridoruna çıkan sınıf öğretmeni, kendisi için hazırlanan sürprizle büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı. Koridorda sıralanan yüzlerce öğrencisinin arasında yürüyen Özdaş'ın duygusal vedası kameraya yansıdı.

"Beni merdivenlerden indirirken çok ama çok duygulandım"

46 yıllık meslek hayatını tamamlayan ve düzenlenen sürpriz törenle duygu dolu anlar yaşayan Necla Özdaş, "Çok mutlu oldum, çok duygulandım ve ağladım. Öğrencilerime sarıldım, velilerim, öğretmen arkadaşlarım, müdürümüz ve bütün öğrenciler merdivenlere sıralanmışlardı. Beni merdivenlerden indirirken çok ama çok duygulandım. Gece arkadaşlarım bir yemek düzenlediler. O yemekten döndükten sonra fotoğraflara tekrar bakarken yine ağladım, çok ağladım. Sabaha kadar uyuyamadım. Gözümün önünden o anlar gitmedi. Öğrencilerim, birileriyle birlikte bana bir saat hazırlamışlar. O saatte, depremde hayatını kaybeden öğrencilerim de vardı. Onları görünce hiç uyuyamadım. Sınıf öğretmeniyim. 1979 yılında göreve başladım ve bu seneye kadar, tam 46 yıl geçti. Mesleği, öğretmenliği ve çocukları sevdiğim için bu kadar yıl devam ettirebildim. Hiçbir beklentim yoktu; tek amacım çalışmaktı. O çalışma gücünü de kendimde hep bulduğum için bugünlere kadar geldim. Ama bu sene ayrılmak gerçekten çok zor oldu. Gerçekten, çok zor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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