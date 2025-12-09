Haberler

Sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 46 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı

Kırklareli'nde 59 yaşındaki Recep Bilicioğlu, 46 yıl boyunca kullandığı sigarayı, sağlıklı yaşam merkezi desteğiyle bıraktı. Tedavi süreci ve sonrasında yaşam kalitesinin nasıl arttığını paylaştı.

Kırklareli'nde yaşayan 59 yaşındaki Recep Bilicioğlu, sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 46 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

Recep Bilicioğlu, öksürük şikayetiyle gittiği aile hekimi Dilek Civelek'in önerisiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Doktor Sermin Günay'ın uyguladığı ilaçlı tedavi yöntemiyle Bilicioğlu, kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.

Yaklaşık bir yıldır sigara içmeyen Bilicioğlu, rahat nefes almanın, torununa sarılmanın ve yediği yemeklerden tat almanın hazzını yaşıyor.

"Şu an hayatım çok güzel"

Bilicioğlu, AA muhabirine, 46 yıl sigara içtiğini söyledi.

Sigarayla arkadaş ortamında tanıştığını ifade eden Bilicioğlu, günde ortalama 2 paket sigara kullandığını kaydetti.

Yıllarca sigara bağımlısı olduğu için pişman olduğunu dile getiren Bilicioğlu, aile hekiminin önerisiyle sağlıklı hayat merkezine başvurduğunu anlattı.

Sigara içtiği dönemde uyku düzeninin olmadığını, yediği yemeklerden tat alamadığını vurgulayan Bilicioğlu, sigara bağımlılığından sonra rahat bir şekilde nefes aldığını ve uyku düzeninin normale döndüğünü kaydetti.

Sigara içtiği dönemde yaşam kalitesinin ciddi anlamda düştüğünü ifade eden Bilicioğlu, "Şu an hayatım çok güzel. Uyku düzenim oldu, merdiven çıkışlarım, yürümem düzenli hale geldi. Halı sahaya maç yapmaya gidiyorum, gençlerden daha iyi koşuyorum. Eskiden sigara içerken, sigara içmeyen arkadaşlarım, 'şunu içme bize dokunuyor' diyorlardı, ben onlara kızıyordum ama ne kadar haklı olduklarını şimdi gördüm." diye konuştu.

Bilicioğlu, artık torununa rahat bir şekilde sarıldığını, sigarayı bırakmasında torununun da etken olduğunu dile getirdi.

Sigara içilen bir ortamda bulunmak dahi istemediğini belirten Bilicioğlu, "Öyle bir koku geliyor ki nefret ediyor insan. Hayattan bıkıyorsun sanki. Keşke daha önceden bıraksaymışım." dedi.

Bilicioğlu, herkese sigaradan uzak durmasını önerdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel



