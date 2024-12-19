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46 Yıl Sonra Emekliye Ayrılan Öğretmene Veda

46 Yıl Sonra Emekliye Ayrılan Öğretmene Veda
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Karabük'te 46 yıl öğretmenlik yapan Rabia Bacıoğlu, emekliliğe ayrıldı. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı.

Karabük'te çocukluk hayali öğretmenliği tutkuyla yapan Rabia Bacıoğlu, 46 yıl önce göreve başladığı okuldan emekliliğe ayrıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekli olan 65 yaşındaki Bacıoğlu için veda programı hazırladı.

Öğrenciler, son dersin ardından Bacıoğlu'nu koridorlardan alkışlar eşliğinde uğurladı. Gördüğü manzara karşısında duygulanan Bacıoğlu, öğrencileriyle vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Bacıoğlu, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilere seslenen Bacıoğlu, "Hepinizi çok seviyorum. İyi ki öğretmenim. İyi ki sizler arasında iyi yerlere gelen öğrenciler yetiştirmişim. İyi ki varsınız. İyi ki hayatınıza dokunmuşum." dedi.

Bacıoğlu, sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadığını belirterek, "Burada yıllar önce okuttuğum öğrencilerim vardı. Onların da çocuklarını okuttum. Allah herkese nasip etsin diyeyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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