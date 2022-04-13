46. Turizm Haftası 15 Nisan'da başlıyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu yıl 46.'sı düzenlenecek olan Turizm Haftası etkinliklerini duyurdu. 15 Nisan Cuma günü gerçekleşecek açılış programı saat 10.00'da İzmit Kültür Tepesinde başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Atatürk Anıtına Çelenk sunulmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turizm Temsilcileri Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret edecek.

TANITIM GEZİSİ

Ülkemizde turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını teşvik etmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftasının, iki yıl süren pandeminin ardından bu yıl daha da hareketli geçmesi bekleniyor. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise düzenlediği etkinlik programında; Sektör öncülerinin turizm öğrencileriyle buluşması, tarih ve turizm konulu konferans, Kefken Adası Kıyı Temizliği, TÜRSAB işbirliğinde Seyahat Acentalarına Gölcük'te İnfo Gezisi ve Kartepe Tanıtım Gezisi gerçekleştirerek güzel bir çalışmaya imza atacak.

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