46. Bağdat Uluslararası Fuarı Üç Yıllık Aranın Ardından Kapılarını Ziyaretçilere Açtı Güncel Haberler BAĞDAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 46. Bağdat Uluslararası Fuarı'nda sergilenen araçlar, 1 Kasım 2022. Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra 46. Bağdat Uluslararası Fuarı Salı günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. BAĞDAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 46. Bağdat Uluslararası Fuarı'nda sergilenen araçlar, 1 Kasım 2022. Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra 46. Bağdat Uluslararası Fuarı Salı günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Bağdat Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 46. Bağdat Uluslararası Fuarı Üç Yıllık Aranın Ardından Kapılarını Ziyaretçilere Açtı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.