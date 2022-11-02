46. Bağdat Uluslararası Fuarı Üç Yıllık Aranın Ardından Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
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BAĞDAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 46. Bağdat Uluslararası Fuarı'nda sergilenen araçlar, 1 Kasım 2022. Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra 46. Bağdat Uluslararası Fuarı Salı günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta kapılarını ziyaretçilere açtı.
BAĞDAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 46. Bağdat Uluslararası Fuarı'nda sergilenen araçlar, 1 Kasım 2022.
Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra 46. Bağdat Uluslararası Fuarı Salı günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel