450 Yıllık Camide Ney Ezgisi Yankılanıyor

Mimar Sinan tarafından inşa edilen 450 yıllık camide yankılanan ney ezgisi mest ediyor

HATAY - Hatay'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen 450 yıllık tarihi 2. Selim Camisi'nin imamı ve çocuk cemaati tarafından üflenen ney ezgisi mest ediyor. İmam İbrahim Gülcü'nün merak sararak başladığı ney üflemesi, 5 yıl içerisinde cami cemaatinden de ilgi gördü.

Payas ilçesinde 1574 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi içerisindeki 2. Selim Camii'nde 450 yıldır vatandaşlar ibadet etmeye devam ediyor. Tarihi görünümü ve geçmişe ışık tutan yapısıyla mest eden camide bu günlerde ney ezgisi yankılanıyor. Cami imamı 37 yaşındaki imam hatip İbrahim Gülcü, 10 yıldır da hevesle ney üflüyor. Neye olan ilgisi dolayısıyla kendini geliştiren imam Gülcü, yaklaşık 5 yıldır da kendi neyini üretmeye başladı. Camiye gelen çocuklara ücretsiz ney kursu veren imam Gülcü, davranışıyla gönülleri fethederken tarihi camide de ney ezgisinin yankılanmasına katkı sağlıyor.

"Üflediğimiz eserler ve ilahiler cemaatin hoşuna gidiyor"

Ney ezgisinin tarihi camide yankılanmasına vesile olan imam hatip İbrahim Gülcü, "Yaklaşık 15 yıl önce bir arkadaşım vesilesiyle ney üflemeye merak saldım ve 10 yıldır da ney üflerim. Daha sonrasında üretime merak saldım. Kendi neyimi üretmeyle ilgili bir hayalim vardı. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi camimizin bahçesindeki imam odasında üretime başladım, üretip üflediğim sırada yanıma gelen öğrencilerim merak ettiler ve onlara da ney yapımını ücretsiz olarak öğretiyorum. Cami cemaati, yerli ve yabancı turistlerde merak ettiler. Camii cemaatindeki 15 çocuğa hem üfleme hem de açmayla ilgili dersler vermeye başladık. Onlar da kendi neylerini açabiliyorlar. Cami içerisinde vakit namazlarında mikrofon kullanmasak da çok doğal bir akustiği var ve neyi üflerken de bunu hissediyoruz. Camide ses her yere eşit şekilde yayılıyor. Üflediğimiz eserler ve ilahiler cemaatin hoşuna gidiyor. Yaklaşık 5 yıl önce kendi neylerimi üretmeye başladım, herkesin hayali aslında kendi neyini açmaktır. Kendi hocalarım ve ustalarımla istişare ve gerekli malzemeleri de tedarik ederek neyin yolculuğuna biz de şahit olduk. Camimiz 1574 yılında ibadete hazır hale gelerek Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Neyin akustiği insanı farklı diyarlara götürüyor, ney yapmak ve üflemek farklı bir duygu"

13 yaşındaki Kadir Efe Ocak, ney üflemekle bulduğu huzuru dile getirerek "ney çok önemli bir sanat eseri ve İbrahim hocamız da bizlere en güzel şekilde öğretiyor. İbrahim hocamız bize ney açmayı ve üflemeyi öğretiyor. Neyin akustiği insanı farklı diyarlara götürüyor, ney yapmak ve üflemek farklı bir duygu " dedi.