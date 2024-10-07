45 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
Adıyaman'da, hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. A.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H'yi yakaladı.
A.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.