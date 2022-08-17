45 SANTİM GENİŞLİĞİNDEKİ SONDAJ KUYUSUNDAN 4 SAAT SONRA KURTARILAN AYBARS, TABURCU OLDU

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Aybars'ın düştüğü, içerisinde az miktarda su bulunan 45 santim genişliğindeki sondaj kuyusundan kurtarıldığı çalışmalar hakkında Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, DHA'ya konuştu. Sondaj kuyusunun 60 metre olduğunu, Aybars'ın ise 3'üncü metreye düştüğünü söyleyen İnal, Kırkağaç ilçemizin İlyaslar Mahallesi'nde meydana gelen olayın ihbarını hemen değerlendirdik. İtfaiye ekiplerimiz çıkış yaptı. Sondaj kuyusu olduğunu ve genişliğinin dar olduğunu tespit ettik. 3 metre aşağı düşen çocuğun yanına kimse inemeyeceği için çevresinin kazılması durumunda üzerine toprak düşme ihtimali nedeniyle Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) kepçe geldi. 3'üncü metrede kalan çocuğu 60 metrelik sondaj kuyusunda daha da aşağıya gitmemesi için elinden bağladığımız iple sabitledik. Ardından kepçe ile hızlı bir şekilde çalıştık. Belirli bir mesafeye geldikten sonra çocuğun mesafesini ölçtük. Yandan açtığımız çukurdan kazma ve küreklerin yanı sıra matkapla çocuğun olduğu yere ulaştık dedi.

'AYBARS'A ÖNCE KEPÇE VE KÜREKLE ARDINDAN ELLERİMİZLE ULAŞTIK'

Titiz çalışma sonucu Aybars'a ulaştıklarını dile getiren İnal, Çocuğa yaklaştıkça önce kepçe sonra matkapları bıraktık. Küçük kazmalarla kazdıktan sonra elimizle kazarak çocuğa ulaştık. Açtığımız delikten çocuğumuzu aldık. Aybars'ın durumu çok iyiydi. Onu oradan alacağımızı söyledik, onu teselli etmemiz gerekiyordu. Annesiyle konuşturduk. Annesinin sakin olmasını ve panik yapmamasını söyledik. Hem aileyi hem çocuğu sakinleştirdik. 4 saatlik titiz çalışmanın ardından ekiplerimizle birlikte çocuğu aldık. Bunun için de çok mutluyuz. Aile de sağ olsun ayrı ayrı ekiplerimize teşekkür etti. Orada çok titiz ve canla başla çalıştık. Çocuğu elimize sağ salim aldığımız için ailesi de biz de çok mutluyuz diye konuştu.

Öte yandan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetim Merkezi Şube Müdürü Vekili Murat Senger, kurtarma faaliyetine katılan tüm ekipler adına Aybars'ı evinde ziyaret edip, oyuncak hediye ederek, pastada mum üfletti.