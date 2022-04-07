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44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Fazilet Çomruk - Güncel
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44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor Kahramanmaraş'ta 77 yaşındaki Yaşar Gökduman, 44 yıldır aynı kaldırım kenarında tespih yüzük, saat ve künye satıyor.

44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 77 yaşındaki Yaşar Gökduman, 44 yıldır aynı kaldırım kenarında tespih yüzük, saat ve künye satıyor.

Ekmekçi Mahallesindeki kaldırım kenarına 44 yıldır tezgah açan 6 çocuk babası Yaşar Gökduman, her sabah tezgahını kurup müşterilerini bekliyor.

Gücünün yettiği yere kadar çalışmaya devam edeceğini söyleyen Gökduman, "Ben burada 44 yıldır satış yapıyorum. İlk önceleri kartpostallar satıyordum. Zamanla ilgi kalmayınca künye, tesbih ve cüzdan satmaya başladım. Asıl mesleğim bakırcılık, fakat Maraş olaylarından sonra bıraktım ve burada ürünler satmaya başladım. Gücümün yettiği yere kadar çalışmaya devam edeceğim. Eskiden bayram geldiği zaman kartpostal alırlardı. Şimdi alan da yok soran da yok. Bitti. Her şey bitti insanlıkta bitti" dedi.

44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

44 yıldır aynı kaldırımda ekmek mücadelesini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Güncel

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