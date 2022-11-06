44. İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma unvanını taşıyan İstanbul Maratonu 44. kez koşuldu. İstanbul'un Anadolu yakasından başlayıp Boğaz Köprüsü geçilerek Avrupa yakasında sonlanan maraton yine renkli görüntülere sahne oldu. Bazı katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde çay-kahve içerken, bazıları çocukları ve köpekleriyle yürümeyi tercih etti.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan, dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma unvanını taşıyan İstanbul Maratonu, 44. kez gerçekleştirildi. Maraton her sene olduğu gibi bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

"SIRA DIŞI İNSANLARI BÖYLE TANIYABİLİYORUM"

"ÇOCUKLAR İÇİN KOŞUYORUM"

"BU BENİM İLK KOŞU YARIŞIM"

Protez bacağıyla koşan Recep Tula, "Çok güzel bir gün. Bu kadar kalabalığın içinde koşmak güzel hissettiriyor. Benim ilk koşu yarışım. Protez bacağımla koşuyorum. Benim için etkileyici bir tecrübe oldu" diye konuştu.