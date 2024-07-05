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44 ayrı suçtan hüküm giyen firari yakalandı

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KAYSERİ'de, 44 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ş., 5 yıl süren arama çalışmaları sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de, 44 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ş., 5 yıl süren arama çalışmaları sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 44 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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