43 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI Güncel Haberler KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Ç. (38), polis ekiplerince saklandığı müstakil evin bahçesinde yakalandı. KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Ç. (38), polis ekiplerince saklandığı müstakil evin bahçesinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. F.Ç'nin Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. Polis, F.Ç.'yi müstakil evin bahçesinde yakaladı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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