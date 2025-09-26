43 Yaşındaki Anne, Aşçılık Kursuyla Hayallerine Kavuştu

Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan aşçılık kursunda eğitim alan 43 yaşındaki Gülya Adıyaman, hayalindeki iş yerini açtı.

Üç çocuk annesi Adıyaman, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan aşçılık kursuna katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayarak aşçılık sertifikası alan Adıyaman, Hürriyet Mahallesi'nde mantı yaptığı iş yeri açtı.

Adıyaman, AA muhabirine, hayallerine ulaşmak için planlı hareket ettiğini söyledi.

Açtığı iş yerinde mantı hazırladığını belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Merkezi'nin kurslarına gittim. Orada mantı üzerine ders gördüm. Eğitim aldıktan sonra mantı yapımıyla ilgili iş yeri açmayı düşündüm. Kendi çabamla mantı yapıyorum. Ürünleri evde hazırlayıp burada müşterilerime veriyorum. Genelde paket servisi yapıyoruz. Sipariş üzeri hem kilo işi, hem de porsiyon şeklinde satıyoruz. Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorum."