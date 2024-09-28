43 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Sandıkta Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 43 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler U.K.'yi bir sandığın içine gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel