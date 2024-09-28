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43 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Sandığın İçinde Yakalandı

43 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Sandığın İçinde Yakalandı
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Siirt'te toplam 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan U.K., saklandığı adreste bir sandığın içine gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan U.K., adliyede tutuklandı.

SİİRT'te 43 suç kaydı olan ve hakkında toplam 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K., saklandığı adreste sandığın içine gizlenmiş halde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 43 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler U.K.'yi bir sandığın içine gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Siirt Suç

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