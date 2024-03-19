43. İstanbul Film Festivali Başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) düzenlediği "43. İstanbul Film Festivali", 17-28 Nisan'da sinemaseverleri ağırlayacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, izleyiciler ve müzik tutkunları için festivalin özel bölümü olarak kabul edilen "Musikişinas", festivalde yeniden yer alacak.

Dünya çapında müzik tarihine yön vermiş isimlerin hikayelerini beyazperdeye taşıyan Musikişinas bölümü, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin öykülerini bir araya getiriyor.

"Stop Making Sense", "Ryuichi Sakamoto: Opus", "Dimitris Skyllas: afterpop", "Gloria!" ve "Bolero" adlı filmler seçkide yer alan yapımlar arasında yer alacak.