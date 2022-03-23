43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor - Haberler

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43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yolcu otobüsleri ve şüpheli araçlarda narkotik köpeği "Adam" ile aramalar yapılıyor.

KIRIKKALE (İHA) - Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yolcu otobüsleri ve şüpheli araçlarda narkotik köpeği "Adam" ile aramalar yapılıyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve şüpheli araçlar üzerinde denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruluyor. Polis ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte otobüslerde arama yaptı. "Adam" isimli narkotik köpeği, araç içerinde ve bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları didik didik aradı.

Öte yandan polis ekipleri, sürücü ve yolcuların genel bilgi toplama (GBT) kontrollerini de gerçekleştirdi.

(Hasan Ay/ İHA)

43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor

43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor

43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor

43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor

43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor

43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Narkotik köpeği 'Adam' didik didik arıyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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