43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu: Bu bayram can kaybı yaşanmadı

Trafik denetimlerinde 55 sürücüye 1 milyon 163 bin 453 lira idari ceza uygulandı

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, 5 günlük tatil süresince 414 bin 293 araç geçti

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili süresince yaklaşık 414 bin 293 aracın trafiğe çıktığı kayıtlara geçti. Bu bayram can kaybı yaşanmazken, yapılan denetimlerde de 855 sürücüye 1 milyon 163 bin 453 lira idari ceza uygulandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince araç yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilinin de içinde bulunduğu 5 günlük sürede Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda toplamda 414 bin 293 araç geçiş yaptı. Bölgede meydana gelen 21'i maddi hasarlı olmak üzere 45 ayrı trafik kazasında can kaybının olmadığı belirtilirken, yaralanan 41 kişinin de hastanede tedavi altına alındı. Ekipler tarafından 2 bin 334 araç kontrol edildi, 855 sürücüye 1 milyon 163 bin 453 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 56 ekip ve 122 personel, bayram tatili süresince kara yolunda oluşturulan trafik kontrol noktalarında görev yaptı. Bölgede helikopter ve dron destekli denetimlerde gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da sık sık denetimlere katılarak alınan tedbirler kaymakamlardan ve ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.