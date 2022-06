43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (3)

MUĞLA'DA 12 GÖZALTI

EGM KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucu yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlenen mali suç örgütlerine yönelik bu sabah 43 ilde eş zamanlı 'Dümen' operasyonu başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonun Muğla ayağında 5 ilçeden Marmaris Liman Başkanlığı'nda görevli memurlar B.T., O.D., G.G. ile rüşvete aracılık ettiği belirtilen A.Ö. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Milas'ta suç işlemek için örgüt kurduğu ileri sürülen holding sahibi İ.B. ve çalışanları M.Y., E.T., E.T. ile D.U.; Bodrum'da 'resmi belgede sahtecilik' suçundan galerici A.D. ve Menteşe'de sahte banknot basan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi F.O. gözaltına alındı.Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile dolandırılan kişilere ait kişisel veriler, senetler, banka cüzdanları ayrıca rüşvet ve yine dolandırılan kişilere ait ajandalar ele geçirildi.