42 Türkiye ile Yazılım Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Bilişim Vadisi yürütücülüğünde 2021'de kurulan 42 Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'de yazılım eğitiminde klasik anlayışın dışına çıkarak gençleri hem yazılımcı hem de girişimci olarak geleceğe hazırlıyor.

İstanbul ve Kocaeli'deki iki kampüsünde faaliyet gösteren 42 Türkiye okulları, ücretsiz, ön koşulsuz ve 7/24 açık eğitim modeliyle dikkati çekiyor. 16 yaşını dolduran herkesin başvurabildiği programa katılımda, diploma ya da yazılım bilgisi aranmıyor.

42 Türkiye yazılım okulları ile Türkiye ve dünyada hızla büyüyen yazılımcı açığı, genç işsizliği ve teknoloji sektöründeki istihdam fırsatları bir araya getirilerek daha fazla gence bilişim alanında gelecek sunulması hedefleniyor.

Akran öğrenmesine dayalı proje tabanlı eğitim

42 Türkiye'de ders, öğretmen ya da sınav bulunmuyor. Öğrenciler, oyunlaştırılmış bir müfredat üzerinden "akran öğrenmesi" yöntemiyle birbirlerinden öğreniyor.

Proje tabanlı sistem, yazılım geliştirme becerilerinin yanı sıra iletişim, problem çözme ve ekip çalışması gibi iş dünyasında en çok aranan yetkinlikleri de kazandırıyor.

Merkezi Paris'te bulunan 42 Network'ün Türkiye temsilcisi olan okul, 32 ülkedeki 58 kampüsle aynı standartlarda eğitim veriyor. Böylece İstanbul ya da Kocaeli'deki bir öğrenci, Berlin veya Seul'deki akranıyla aynı müfredatı takip edebiliyor.

Öğrenciler, yazılım temellerinden yapay zeka, siber güvenlik, oyun teknolojileri ve blokzincir gibi ileri alanlara kadar farklı uzmanlıklarda eğitim alabiliyor.

Girişimcilik ekosistemine açılan kapı

Bilişim Vadisi'nin sunduğu girişimcilik ekosistemi, öğrencilere yalnızca yazılım kariyeri değil, kendi şirketlerini kurma fırsatı da sunuyor. Öğrenciler, mentorluk programları ve girişimcilik eğitimleri sayesinde iş fikirlerini hayata geçirme şansı buluyor.

42 Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin başarı hikayeleri, okulların bu ekosisteme insan kazandırma konusundaki başarısını ortaya koyuyor.

İstanbul kampüsünde eğitim gören bir öğrenci, üniversite eğitiminin yanı sıra 42 İstanbul'da yazılım alanında kendini geliştirdi ve bugün bir yazılım firmasında veri analitiği danışmanı olarak çalışmaya başladı. Onun ardından aynı firmada 5 öğrenci daha görev almaya başladı.

Kocaeli kampüsünden bir öğrenci ise henüz eğitimine devam ederken 42 Kocaeli'nde tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte bir oyun şirketi kurarak kendi oyunlarını geliştirmeye başladı.

Bir diğer öğrenci de 42 Kocaeli'nde edindiği proje yönetimi ve takım çalışması becerileri sayesinde büyük bir e-ticaret şirketinde kalite kontrol ekibine katıldı.

42 Türkiye'nin sunduğu proje tabanlı ve takım çalışmasına dayalı eğitim modeli, öğrencilerin henüz eğitim aşamasında sektörle buluşmasını ve profesyonel iş hayatında öne çıkmasını sağlıyor.

Türkiye'nin yazılımcı açığına çözüm

42 Türkiye, hızla büyüyen yazılımcı açığını kapatmayı ve genç işsizliğine sürdürülebilir bir çözüm üretmeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği'nde geçerli RNCP sertifikalarıyla uluslararası tanınırlık sağlayan program, gençleri hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte rekabetçi hale getiriyor.

Program kapsamında sunulan RNCP 6 sertifikası lisans, RNCP 7 sertifikası yüksek lisans denkliğine karşılık geliyor. Böylece 42 Türkiye mezunları, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklerle iş dünyasında güçlü bir avantaj elde ediyor.

WURI Ranking 2025 sonuçlarına göre "Yenilikçi Okullar" kategorisinde dünya üçüncüsü olan 42 modeli, Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

42 Türkiye, 16 yaşını dolduran ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen herkesi, 42istanbul.com.tr ve 42kocaeli.com.tr internet siteleri üzerinden başvuru yapmaya davet ediyor.