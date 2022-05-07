42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi, camını kırıp girdiği teknoloji mağazasından 42 saniyede 75 bin lira değerinde 4 telefon ile 1 akıllı saat çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 2 Mayıs sabahı Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Teknoloji mağazasının önüne gelen kişi, bir süre kapıda bekleyip eline aldığı taş ile iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Tezgahtaki 4 cep telefonu ve akıllı saatlerden seçip beğendiği ürünleri alarak 42 saniye sonra yeniden dışarı çıkan şüpheli, kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.