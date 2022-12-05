42 MADEN İŞÇİSİ FACİANIN 52'NCİ GÜNÜNDE DUALARLA ANILDI

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nde, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından Amasra'da hayatını kaybeden 42 maden işçisi için 52'nci günde Kuran-ı Kerim okutuldu.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nde, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından Amasra'da hayatını kaybeden 42 maden işçisi için 52'nci günde Kuran-ı Kerim okutuldu.

TTK Üzülmez Müessesi'nde kuyu başında Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim günü meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 42 maden işçisi için 52'nci günde dualar okundu. Düzenlenen törene TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, TTK Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol, GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demi, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ile madenciler, mühendisler ve teknikerler katıldı.

GMİS Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir yaptığı konuşmada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu. Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Maden işçilerine kuyu başında mevlit şekeri ve gül suyu ikram edildi. Madenciler duanın ardından çalışmak için yeraltına indi.