42. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Zirvesi Endonezya'da Başladı

LABUAN BAJO, 10 Mayıs (Xinhua) -- 42. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesi Çarşamba günü Endonezya'nın doğusundaki Labuan Bajo kasabasında başladı.

Yılda iki kere yapılan ASEAN zirvesinde üye ülkelerin liderlerinin, birliğin merkezi konumunu güçlendirme, ekonomik büyüme ile gıda ve enerji güvenliği gibi pek çok konuyu ele almaları bekleniyor.

Bu arada zirvede, Doğu Timor'un tam üyeliği için bir yol haritasının hazırlanması bekleniyor. ASEAN, Kasım ayında 11. üye olarak Doğu Timor'u prensipte kabul etmişti. Zirvede Doğu Timor Başbakanı Taur Matan Ruak da gözlemci sıfatıyla hazır bulunuyor.

Endonezya'nın ASEAN dönem başkanlığında yapılan zirvenin bu yılki teması "ASEAN Önemli: Büyümenin Merkez Üssü". Endonezya, ASEAN'ı uzun vadede hızlı büyüyen, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik bölge haline getirme çabalarına odaklanarak blokun bölgesel ve küresel büyüme merkezi olmaya devam etmesini istiyor.

Asya Kalkınma Bankası Nisan ayı başında, gelişen Asya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının 2022'de yüzde 4,2 büyüme kaydettiğini, bu yıl ve gelecek yıl ise yüzde 4,8'lik büyüme göstermesinin beklendiğini kaydetmişti. Banka, Asya-Pasifik bölgesindeki büyümenin hala dirençli olduğunu vurgulamıştı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah geçen hafta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Endonezya'nın, zirve için ASEAN 2045'in büyük vizyonu belgesinin yanı sıra ASEAN'ın kurumsal kapasitesini ve etkinliğini güçlendirme amaçlı ASEAN Liderler Bildirgesi taslağına ilişkin müzakere süreci hazırladığını kaydetmişti.

1967 yılında kurulan ASEAN'a üye ülkeler Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.