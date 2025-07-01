41 Yıllık Öğretmene Veda Töreni Düzenlendi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde emekli olan 41 yıllık okul öncesi öğretmeni Nuriye Taşbaş için veda programı gerçekleştirildi. Meslektaşlarıyla bir araya gelen Taşbaş, konvoy ve süslü araçlarla uğurlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde emekli olan 41 yıllık okul öncesi öğretmeni Nuriye Taşbaş için veda programı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden 65 yaşındaki Taşbaş, meslektaşlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi.

Kına gecesi yapılan Taşbaş için gelin arabası gibi araç süslendi, konvoy düzenlendi.

Okul müdürü Mehmet Örk, plaket takdim ettiği Taşbaş'a uzun yıllardır verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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