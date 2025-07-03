41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Kızının Evinde Yakalandı

41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Kızının Evinde Yakalandı
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Mersin'de, sahte banka ve kredi kartı kullanarak haksız kazanç elde etmekten aranan M.A., 41 yıl hapis cezası ile kızının evinde saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

MERSİN'de kesinleşmiş 41 yıl hapis cezasıyla aranan M.A., saklandığı kızının evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçundan aranan ve hakkında 10 farklı dosyadan kesinleşmiş toplam 41 yıl hapis cezası bulunan M.A.'nın adresini tespit etti. M.A.'nın kızının evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınla M.A. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.A. cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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