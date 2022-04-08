'41. İstanbul Film Festivali' sinemaseverleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "İstanbul Film Festivali", 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Kovid-19 salgını dolayısıyla iki yılın ardından sinema salonlarına dönen festivalde, 12 gün boyunca, dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu bir seçki izleyiciye sunulacak. Festivalde, 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek.

Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak sohbetler, konser ve özel etkinliklere de festival programında yer verildi.

Beyoğlu'nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı'nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi olmak üzere 7 salonda film gösterilmleri yapılacak.

Festivalde, Uluslararası ve Ulusal Yarışma, Genç Ustalar, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması olmak üzere beş başlık altında 57 film yarışıyor.

"Sinema Onur Ödülü", oyunculuğunun yanı sıra kamera arkası ve eğitmenlik gibi farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla sanat dünyasına katkılarda bulunan Gülsen Tuncer ile tiyatroda başlayan kariyerine sinema ve televizyonda devam eden oyuncu Meral Çetinkaya'ya verildi.

Tüm panel ve söyleşilerin halka açık ve ücretsiz gerçekleşeceği festival 19 Nisan'a kadar devam edecek.