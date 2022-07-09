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400 yıllık bayramlaşma zinciri

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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400 yıllık bayramlaşma zinciri

Denizli'nin Çameli ilçesinde bayram namazı sonrasında yüzlerce kişi bayramlaşmak için insan zinciri oluşturdu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bayram namazı sonrasında yüzlerce kişi bayramlaşmak için insan zinciri oluşturdu.

Çameli ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde kılınan bayram namazı sonrası, yüzlerce yıllık gelenek yeniden yaşatıldı. Cami çıkışı mahalle meydanında toplanan cemaat, metrelerce uzayan insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

Akpınar Mahallesinde kılınan bayram namazı sonrasında cemaat köy meydanında yüzlerce yıllık geleneği tekrarlayarak insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

Köy camisinde Kurban Bayramı için namazda buluşan köylüler namaz sonrasında cami önünde meydanında bir araya geldi. Mahalle kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan Bayram Halkası adeti gerçekleştirildi. Önce mahallenin büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm mahalle halkı bir araya gelerek bayramlaştı.

Gelenek hakkında bilgi veren mahalle sakini Ali Demir, "Bayramlaşmada geleneksel olarak her sene Bayram Halkası oluşturulur. Yüzyıllardır bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir gelenek Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız" dedi.

(Mehmet Barlas /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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